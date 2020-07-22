Survivor şampiyonluğunu kaçıran Barış Murat Yağcı Dominik etkisinden çıkamadı

Cemal Can Canseven ile beraber Survivor şampiyonluğu için kapışan Barış Murat Yağcı, sms oylamasıyla birinciliği Cemal Can'a kaptırmış ve ikinci olmuştu. Survivor boyunca Dominik'te büyük bir hayran kitlesi elde eden Barış Murat Yağcı, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.