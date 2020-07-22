Survivor şampiyonluğunu kaçıran Barış Murat Yağcı Dominik etkisinden çıkamadı
Survivor 2020 şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Dominik'ten döner dönmez soluğu Çeşme'de aldı.
Cemal Can Canseven ile beraber Survivor şampiyonluğu için kapışan Barış Murat Yağcı, sms oylamasıyla birinciliği Cemal Can'a kaptırmış ve ikinci olmuştu. Survivor boyunca Dominik'te büyük bir hayran kitlesi elde eden Barış Murat Yağcı, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.
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Barış Murat Yağcı, Dominik'ten geldikten sonra soluğu Çeşme'de aldı. Yağcı, önceki gün bir Beach'te objektiflere yansıdı.
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Arkadaşları ile beraber zaman geçiren 29 yaşındaki oyuncu, denize tişörtü ile girdi. Ada psikolojisinden kurtulamayan Survivor Barış, tüm bakışları üzerinde topladı.
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Barış Murat, deniz içerisinde kendisine selam veren hayranlarıyla sohbet etti.
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