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Survivor Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Son hali olay oldu, bakan bir daha baktı!

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Survivor Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Son hali olay oldu, bakan bir daha baktı!

Katıldığı Survivor yarışmasında adını geniş kitlelere duyurmaya başaran, kendine has tavırları ve başarılı parkur performanslarıyla tüm dikkat üzerine çeken milli sporcu Sabriye Şengül, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Yarışmadan sonra oldukça değişen ünlü ismin son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Sabriye Şengül'ün sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

Survivor Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Son hali olay oldu, bakan bir daha baktı!

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sabriye Şengül, yarışmadan elendikten sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cesur pozlarını görenler tanıyamıyor, bakan bir daha bakıyor. 

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Survivor Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Son hali olay oldu, bakan bir daha baktı!

Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı. Şengül'ün son hali "Estetik sen nelere kadirsin" dedirtti! 

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Survivor Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Son hali olay oldu, bakan bir daha baktı!

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.

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Survivor Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Son hali olay oldu, bakan bir daha baktı!

Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok.

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