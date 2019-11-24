Survivor Sabriye ilk raundda nakavt oldu maç sonu olay çıkarıp özür diledi
Survivor'da ünlenen Sabriye Şengül, geçtiğimiz gece İngiltere'de çıktığı ilk kafes dövüşü maçında kısa sürede nakavt olunca sinirlerine hakim olamadı.
Sabriye Şengül'ün aylardır hazırlandığı Bellator Londra kafes maçı hayal kırıklığıyla bitti. İngiltere'de dün akşam ringe çıkan Şengül, Hollandalı rakibi Denise Kielholtz'a ilk raundun 32. saniyesinde nakavt oldu. Ancak milli boksörümüz bu mağlubiyeti kabullenemedi.
Hollandalı dövüşçü Denise Kielholtz, Sabriye'yi kısa süre içinde mağlup ederken maç sonrasında olay çıktı.Türk dövüşçümüz, maçın ardından 'Kickboks demiştik kickboks! MMA değil!' diye rakibine bağırdı.
Sabriye, maç öncesinde "Stresliyim ve rakibime biraz sinirliyim. Biz onunla kick boks maçı yapacaktık. Kick boks maçını kabul etmedi. MMA maçından sonra benim zayıf yönümü bilerek beni maça davet etti. Ben de kabul ettim. Bu maçtan sonra onunla kick boks yapacağız. Kendime güveniyorum" demişti.
Özür diledi: Maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sabriye Şengül, gösterdiği davranıştan dolayı Türk halkından özür dileyerek şu ifadelere yer verdi: