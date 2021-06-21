Survivor Öykü Çelik mini etekli İnstagram pozu yüzünden yerden yere vuruldu: Hani Karadeniz kızıydın!
Survivor'da yarışan ve elenen ünlü oyuncu Öykü Çelik geçtiğimiz akşam bir mekanda parti düzenledi. Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı partide Öykü Çelik mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti! Çelik, sosyal medyada bu pozunu paylaşmasının ardından, Survivor'a katılmadan önce magazini sallayan 'mini etek' açıklamasıyla hareketlerinin hiç örtüşmediği gerekçesiyle adeta yerden yere vuruldu.
Öykü Çelik, geçtiğimiz akşam Bodrum Yalıkavak'ta bir mekanda parti düzenlendi. Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı mekanda, mini elbisesiyle dikkat çeken Öykü Çelik, fotoğrafını İnstagram'da paylaşınca sosyal medyanın diline düştü.
İstanbul'da da katıldığı partilerle sık sık konuşulan oyuncu, Yalıkavak'ta düzenlediği partide pandemi kurallarını yok saydı.
Son olarak Survivor yarışmasında adını duyuran Öykü Çelik, İnstagram hesabında partiden paylaştığı mini etekli pozunun ardından, sosyal medyada topa tutuldu. Çelik, “Sanane Cihanna?” adlı YouTube kanalında Cihan Şensözlü’nün sorularına verdiği ve günlerce konuşulan 'mini etek' eleştirisi üzerinden yerden yere vuruldu.
Çelik, sosyal medyadaki takipçilerinin olduğu kadar, magazin sayfalarının da diline düştü.