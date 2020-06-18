Survivor Nisa'dan olay Sercan ve Evrim itirafı! Sözleri geceye damga vurdu

Anlat Bakalım oyununda her ünlü bir yarışmacıyla eşleşerek, Anlat Bakalım oyununda performanslarını sergiledi. Survivor son bölümünde oynanan Anlat Bakalım oyunu öncesi 8 yarışmacı da bir hayli heyecanlıydı. Ünlü isimlerle karşılık performans sergileyecek olan yarışmacılar, nelerle karşılaşacaklarını ve oyunda neler yaşayacaklarını bilmeden oyun alanındaki yerlerini aldı.