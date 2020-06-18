Survivor Nisa'dan olay Sercan ve Evrim itirafı! Sözleri geceye damga vurdu
17 Haziran Çarşamba günü ekrana gelen Survivor'da geceye Anlat Bakalım ve yarışmacıların birbirleri hakkında söyledikleri damga vurdu.
Survivor 2020'de dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde ada yarışmacıları ünlü isimlerle Anlat Bakalım oyunu oynadı. Keyifli anların yaşandığı Dominik'te Haluk Levent, Mustafa Ceceli, Danilo Zanna, Eser Yenenler, Enis Arıkan, Bensu Soral, Demet Özdemir, Furkan Korkmaz gibi isimler yarıştılar.
Anlat Bakalım oyununda her ünlü bir yarışmacıyla eşleşerek, Anlat Bakalım oyununda performanslarını sergiledi. Survivor son bölümünde oynanan Anlat Bakalım oyunu öncesi 8 yarışmacı da bir hayli heyecanlıydı. Ünlü isimlerle karşılık performans sergileyecek olan yarışmacılar, nelerle karşılaşacaklarını ve oyunda neler yaşayacaklarını bilmeden oyun alanındaki yerlerini aldı.
Anlat Bakalım oyunu öncesi yarışmacılarla konuşma gerçekleştiren Murat Ceylan, oyunun kazanan yarışmacıya Dominik Tatili hediye edileceğini belirtti. Öte yandan oyunu kazanan yarışmacı yanında bir kişiyi de Dominik Tatili'nden yararlanması için götürebilecek.
Anlat Bakalım oyununda Cemal Can - Demet Özdemir, Elif - Haluk Levent, Nisa - Enis Arıkan, Evrim - Mustafa Ceceli, Yasin - Danilo Zanna, Berkan - Bensu Soral, Barış - Furkan Korkmaz, Sercan - Eser Yenenler eşleşmeleri yapıldı.