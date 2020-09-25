Survivor Nisa eleştirilerine Danla Bilic isyan etti! Cemal Can'ı desteklemişti

Yarışma boyunca yakın dostu Cemal Can’a sosyal medya üzerinden ve SMS göndererek destek olan Danla Bilic, Survivor’un çok sıkı takipçisiydi. Survivor programında kaldığı 5 ay boyunca sık sık arkadaşından söz eden Cemal Can ödül oyunlarını kazandığında da hakkını Danla Bilic’ten yana kullanmayı tercih etmişti.