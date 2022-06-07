Survivor Meryem nişanlandı! Yeni halini görenler tanıyamadı

2020 yılında mücadele ettiği Tv8 ekranlarının favori yarışması Survivor 'la tanınan Meryem Kasap, elendikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Kasap'ın yüzüne yaptığı değişimle adeta başka birine dönüştüğü yorumları yapılıyor. İşte Survivor Meryem'in şok eden değişimi ve nişan fotoğrafları...