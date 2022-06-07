Survivor Meryem nişanlandı! Yeni halini görenler tanıyamadı
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor ile tanınan Meryem Kasap, değişimiyle görenleri şok etti. 2020 senesinde katıldığı Survivor'dan sakatlığından dolayı diskalifiye olan Meryem Kasap, bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle nişanlandı. Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları görenler bu büyük değişime inanamadı. ''Sanki başka biri!''
2020 yılında mücadele ettiği Tv8 ekranlarının favori yarışması Survivor 'la tanınan Meryem Kasap, elendikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Kasap'ın yüzüne yaptığı değişimle adeta başka birine dönüştüğü yorumları yapılıyor. İşte Survivor Meryem'in şok eden değişimi ve nişan fotoğrafları...
Değişimiyle her fırsatta adından söz ettiren Kasap, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Bir süredir Yunus Emre Bal ile sevgili olan Meryem Kasap, dün akşam aile arasındaki bir törenle sözlendi.
Sosyal medya hesabında 1 milyon takipçisi bulunan Kasap, söz törenine hazırlanırken çektiği fotoğrafı paylaşmayı da ihmal etmedi.