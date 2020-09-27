Survivor Mert Öcal'ın yeni işini açıkladı! Bu defa herkesi çok şaşırttı
Survivor'un sevilen yarışmacılarından Mert Öcal'ın yeni işini duyanlar kulaklarına inanamadı.
Survivor Ünlüler-Gönüller programının sona ermesinden sonra yarışmacıların her attığı adım olay yaratmaya başladı. Programın sevilen isimlerinden Mert Öcal'ın yarışma sonrası ne yapacağı merak konusu olmuştu.
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Dizi oyunculuğu yapan yakışıklı oyuncu Mert Öcal ticarete atıldı. Yaptığı iş bu defa herkesi şaşırttı.
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Bir AVM çıkışı objektife takılan ünlü oyuncu, “Şu an ortağı olduğum bir fıstık ezmesinin ticareti ile ilgileniyorum. O yüzden sık sık fabrikaya Sakarya’ya gidip geliyorum” dedi.
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Yakında ekranlara döneceğini de belirten Öcal, “Birkaç proje teklifi var. Şimdi onları değerlendiriyorum. İnşallah yakında tekrar ekranlarda görüşeceğiz” diye konuştu.
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