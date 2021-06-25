Survivor Kazara Aşk Seksenler'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
24 Haziran 2021'in reytingleri Survivor, Kazara Aşk ve Seksenler'i hüsrana uğrattı.
Okan Tahsin'e antepli gelin bulmadım mı sana diye isyan ederken Neval'de Okan'a destek çıkar. Öte yandan Nazlı Cihan'a çıkışırken Dursun'un gitmeden düğün yapmak istemesi Cihan ve Nazlı'Da şok etkisi yarattığı Kazara Aşk reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Survivor 2021'de altı aylık maratonun sonunda İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu, Yiğit Poyraz ve Ayşe Yüksel yarı finale kadar gelmeyi başardı. Galataport'ta yaşanan şampiyonluk heyecanında yarı finalde Aleyna ile Poyraz SMS oylamasına çıktığı Survivor reytinglerd umduğu başarıyı sağlayamadı.
9. sezonuyla dün akşam ekrana gelen TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler reytinglerde hüsrana uğradı.
İşte perşembe günü reytingler...
10 - Ana Haber (Show TV)