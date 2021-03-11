Survivor itiraflarına Mert Öcal da katıldı Aycan Yanaç merak edilenleri açıklamıştı

Aycan Yanaç "İç çamaşırı giyebiliyor muydunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Tabii ki de üstümüzde kıyafet tek bir tane vardı. Ara sıra değiştiriyorduk. Ceketimiz, uzun eşofmanımız vardı. İki üç tane de iç çamaşırına çantamızda izin veriyorlardı."