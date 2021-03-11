Survivor itiraflarına Mert Öcal da katıldı Aycan Yanaç merak edilenleri açıklamıştı
Geçtiğimiz günlerde Aycan Yanaç, Survivor'da kadınların ağda, özel günleri, iç çamaşırı gibi birçok detayını açıklamıştı. Mert Öcal da o açıklamalara katıldı.
Semih Öztürk'ün YouTube'da sunduğu programa geçtiğimiz günlerde Survivor 2020'nin yarışmacısı Aycan Yanaç katıldı. Yanaç'ın katıldığı program büyük ilgi gördü. Çünkü yıllardır Survivor'da merak edilen sorulara yanıt verdi. Yarışmacıların özel hayatına dair neleri nasıl yaptıklarının cevabı ise ilk kez yanıt buldu.
Mesela "Survivor'da kadınlar regl olduklarında nasıl yarışıyordu?" sorusuna Survivor Aycan şu yanıtı verdi:
"Biz regl olamıyorduk. Yemek yiyemiyorduk. Vitamin, enerji alamadığımız için regl olamıyorduk. Olmuyordu, bir süreden sonra zaten ayaklarımız su topluyordu. Ayak bileklerimiz şişiyordu.''
''Bilmiyorum fark ettiniz mi biz kadınlar şişmeye başlıyorduk. Sonlara doğru ödülleri kazandık. O zaman kendimize geliyorduk. Başlarda çok kötüydü hiç regl olmuyorduk."
Aycan Yanaç "İç çamaşırı giyebiliyor muydunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Tabii ki de üstümüzde kıyafet tek bir tane vardı. Ara sıra değiştiriyorduk. Ceketimiz, uzun eşofmanımız vardı. İki üç tane de iç çamaşırına çantamızda izin veriyorlardı."