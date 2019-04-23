Survivor Hikmet haksız çıktı Acun Ilıcalı'dan flaş oyun cezası geldi

Survivor 2019'un en heyecanlı bölümlerinden biri önceki akşam Tv8 ekranlarında yayınlandı. Birleşme partisinin etkisinde kalan yarışmacılar parkura çıkarken, araba ödülü için kıyasıya bir mücadele izleyicileri heyecanlandırdı. Survivor Türkiye Yunanistan’da bu hafta araba finali için Emre ve Hikmet yarıştı.