Survivor Hikmet haksız çıktı Acun Ilıcalı'dan flaş oyun cezası geldi
Survivor 2019 yarışmasında birleşme partisinin ardından parkura çıkan Hikmet, haksız bir itirazda bulunduğu gerekçesiyle Acun Ilıcalı'dan flaş bir oyun cezası aldı.
Survivor 2019'un en heyecanlı bölümlerinden biri önceki akşam Tv8 ekranlarında yayınlandı. Birleşme partisinin etkisinde kalan yarışmacılar parkura çıkarken, araba ödülü için kıyasıya bir mücadele izleyicileri heyecanlandırdı. Survivor Türkiye Yunanistan’da bu hafta araba finali için Emre ve Hikmet yarıştı.
Araba oyununda Emre ile karşı karşıya gelen Hikmet rakibinin erken çıktığını savunarak itirazda bulundu. Hikmet'in itirazı haksız olduğu için ceza alan isim Hikmet oldu. Acun Ilıcalı, Hikmet'e 5 saniye geç başlama cezası verdi. Hikmet bu cezanın ardından oyunu kaybetti.
Ancak mücadeleyi bırakmayan Hikmet, Survivor Türkiye Yunanistan’da bu hafta arabayı kazanan isim oldu ve büyük bir mutluluk yaşadı.
Ayrıca oynanan araba oyununda final öncesi Hikmet ve Yusuf karşı karşıya geldi. Oyundan sonra Yusuf ve Hikmet'in mücadelesi kamera kayıtlarına bakılarak iptal edildi.