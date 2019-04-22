Survivor Eser West yıllar sonra ortaya çıktı yeni işi ile çok konuşulacak

Sunuculuğunu Seda Akgül'ün üstlendiği ve final yapmasının ardından kurgu olduğu ortaya çıkan Kısmetse Olur programının sevilen damat adayı Eser West, sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu. 2017 yılında Survivor'a katılan ve daha ilk bölümlerde dayanamadığı gerekçesiyle yarışmadan ayrılan Eser West, Türkiye'yi temsil edeceğini açıkladı.