Survivor Ecem Karaağaç'a enerji yükleyip cinsel ilişkiye giren kişi hakkında rekor ceza istemi
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç’la enerji yüklemesi bahanesiyle ilişkiye giren İbrahim Halil G. adlı kişi hakkında bakın kaç yıl hapsi istendi.
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç; programa katılmadan bir süre önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyen İbrahim Halil G. adlı bir kişiyle buluştu. Karaağaç, "Sana çıplak bir şekilde dokunmam gerekiyor. Günde üç kez cinsel ilişkiye girerek sana enerji yükleyeceğim" diyen sözde hocanın vaatlerine inandı.
90 bin lira verdi: Ecem Karaağaç; enerji yüklediğini ve büyü bozduğunu iddia eden bu kişiyle defalarca birlikte oldu ve ona yaklaşık 90 bin lira verdi. Ancak genç kadın, yarışmadan elenince kandırıldığını anladı.
Umut verip oyaladı: Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Karaağaç’ın savcılığa başvurmasının ardından, İbrahim Halil G. hakkında soruşturma açıldı. Bilirkişi raporunda; ikilinin arasında geçen konuşmalarda, sözde hocanın Karaağaç'ı iş, oyunculuk, aşk ve maddi konularda umut verip oyaladığı belirlendi.
İlişkiye girip kandırmış: İbrahim Halil G.'nin, genç kadının isteğiyle evine geldiği ve cinsel ilişkiye girerek onu hastalık ve belalardan korumayı vadettiği de belirtildi.