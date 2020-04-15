Survivor Cemal Can Canseven'in eski kilolu hali çok şaşırttı bambaşka biri gibi
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'in yakın arkadaşı olan ve Survivor 2020'nin en sevilen yarışmacılarından biri olan Cemal Can Canseven'in eski hali, bir anda sosyal medya hesaplarında yayımlandı. Cemal Can Canseven'in eski, kilolu hali görenleri oldukça şaşırttı.
Survivor 2020'ye damga vurmadan önce sosyal medya fenomeni Danla Biliç'in yakın arkadaşı olarak tanınan, beraber çektikleri videolarla ses getiren Cemal Can Canseven, şimdilerde Survivor'da fırtınalar estiriyor. Sevimli halleriyle ve konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Cemal Can, Survivor'la herkesin merak ettiği bir isim haline geldi.
TV8 ekranlarında izlenme rekorları kıran Survivor'ın fenomen yarışmacısı haline gelen Cemal Can Canseven, Survivor öncesinde Instagram'da kaslı ve fit vücudu ile herkesin dikkatini çekiyordu ki Survivor'da zayıflamasıyla çok konuşulur oldu.
Tüm bunlardan önce ise Cemal Can Canseven'in kilolu biri olduğu ortaya çıktı. Duyanlar kulaklarına görenler gözlerine inanamadı.
Instagram'da kaslı görmeye alıştığımız Cemal Can, bir gün tbt paylaşımı adı altında eski bir fotoğrafını paylaşarak gerçekleri ortaya semiş.