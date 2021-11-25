BIST 1.830
DOLAR 12,11
EURO 13,60
ALTIN 700,58

Survivor Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu'lu 'dolar' göndermesi! O sahneyi paylaştı

Survivor Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu'lu 'dolar' göndermesi! O sahneyi paylaştı

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent Ziyagil karakteri ile hafızalara kazınan ve son olarak Survivor yarışmasında boy gösteren Batuhan Karacakaya'dan dolar göndermesi..

Survivor Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu'lu 'dolar' göndermesi! O sahneyi paylaştı

Survivor 2021 kadrosunun ses getiren yarışmacılarından oyuncu Batuhan Karacakaya, yükselen dolar ve euro kuruna ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

114
Survivor Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu'lu 'dolar' göndermesi! O sahneyi paylaştı

Son günlerde, Survivor'daki yarışmacı arkadaşı Aleyna Çalışkan ile samimi görüntüleriyle gündeme gelen Batuhan Karacakaya, çok konuşulacak bir paylaşım daha yaptı. 

214
Survivor Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu'lu 'dolar' göndermesi! O sahneyi paylaştı

Aşk-ı Memnu'lu dolar göndermesi

Survivor 2021 yarışmacılarından Batuhan Karacakaya, kendisini ünlü eden ve yıllar önce çocukluk çağında 'Bülent' karakterini canlandırdığı Aşk-ı Memnu dizisinden bir video paylaşarak yükselen 'dolar' kuruna ilişkin ironik bir paylaşım yaptı.

314
Survivor Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu'lu 'dolar' göndermesi! O sahneyi paylaştı

"Şimdi fakir mi olduk"

Dizide, Bülent Ziyagil'in babası Adnan Ziyagil'e "Şimdi fakir mi olduk" diye sorduğu sahneyi paylaşan Batuhan Karacakaya, videoya "Ah dolar ah" notunu düştü.

414