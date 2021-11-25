Survivor Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu'lu 'dolar' göndermesi! O sahneyi paylaştı
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent Ziyagil karakteri ile hafızalara kazınan ve son olarak Survivor yarışmasında boy gösteren Batuhan Karacakaya'dan dolar göndermesi..
Survivor 2021 kadrosunun ses getiren yarışmacılarından oyuncu Batuhan Karacakaya, yükselen dolar ve euro kuruna ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Son günlerde, Survivor'daki yarışmacı arkadaşı Aleyna Çalışkan ile samimi görüntüleriyle gündeme gelen Batuhan Karacakaya, çok konuşulacak bir paylaşım daha yaptı.
Aşk-ı Memnu'lu dolar göndermesi
Survivor 2021 yarışmacılarından Batuhan Karacakaya, kendisini ünlü eden ve yıllar önce çocukluk çağında 'Bülent' karakterini canlandırdığı Aşk-ı Memnu dizisinden bir video paylaşarak yükselen 'dolar' kuruna ilişkin ironik bir paylaşım yaptı.
"Şimdi fakir mi olduk"
Dizide, Bülent Ziyagil'in babası Adnan Ziyagil'e "Şimdi fakir mi olduk" diye sorduğu sahneyi paylaşan Batuhan Karacakaya, videoya "Ah dolar ah" notunu düştü.