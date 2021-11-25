Survivor Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu'lu 'dolar' göndermesi! O sahneyi paylaştı

Aşk-ı Memnu'lu dolar göndermesi

Survivor 2021 yarışmacılarından Batuhan Karacakaya, kendisini ünlü eden ve yıllar önce çocukluk çağında 'Bülent' karakterini canlandırdığı Aşk-ı Memnu dizisinden bir video paylaşarak yükselen 'dolar' kuruna ilişkin ironik bir paylaşım yaptı.