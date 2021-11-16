Survivor Batuhan Karacakaya'dan Aleyna Çalışkan ile aşkına 'alay edercesine' yorum
Survivor 2021 yarışmacılarından Batuhan Karacakaya, aynı yarışmadan arkadaşı ve vücut geliştirme şampiyonu Aleyna Çalışkan ile yaşadığı aşka ilişkin haberin basına yansıma şeklinden rahatsız olduğunu belirterek, alaycı bir üslupla video paylaştı.
Survivor 2021'de yarışan Batuhan Karacakaya, vücut geliştirme şampiyonu Aleyna Çalışkan ile aşk yaşamaya başladı. Karacakaya, aşk haberinin basına yansıma şeklinden rahatsız olduğunu açıkladı. Karacakaya, "24 yaşındayım. İki çocuğum var. Böyle fotoğraflarımın çıkması beni zarara soktu!" dedikten sonra, "Şu zihniyetinizi değiştirin artık" diyerek sitem etti. Batuhan'ın alaycı üslubu sosyal medyada dikkat çekti.
TV8'de yayınlanan Survivor 2021'in yarışmacılarından Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan’ın aşk yaşadığı ortaya çıktı.
TV8 Survivor 2021 sezonunun iddialı ismi Batuhan Karacakaya'nın adı, Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Sosyal medyaya düşen bir fotoğraf karesi, görenleri şaşkına çevirdi. Batuhan Karacakaya, Aleyna Kalaycıoğlu'nun adadaki en yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan ile yakalandı.
Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği 'Bülent' karakteriyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Batuhan Karacakaya, Survivor'daki takım arkadaşı Aleyna Çalışkan ile sarmaş dolaş görüntülendi.