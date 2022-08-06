Survivor Batuhan Karacakaya Acun Ilıcalı ile davalık oldu mu? İlk kez konuştu, suskunluğunu bozdu...
Milyonları ekrana kitleyen yarışma Survivor All Star 2022 de yarışan Batuhan Karacakaya ile yarışmanın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı'nın davalık olduğu yönünde haberler basına yansımıştı. Çok geçmeden suskunluğunu bozan Karacakaya konuya açıklık getirerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı...
Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Batuhan Karacaya'nın geçtiğimiz günlerde medya patronu olarak anılan Acun Ilıcalı ile davalık olduğu iddia edilmişti. Konu hakkında suskunluğunu bozan Karacakaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gerçeği duyurdu.
Konu hakkında açıklama yapan Karacakaya, "Dava ile ilgili bir durum olmadı, olmayacak da. Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık" dedi.
Survivor 2022 All Star bu sene en çok konuşulan yarışmacılardan biri olan Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı ile davalık olduğu yönündeki haberlere ilk kez cevap verdi. Sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yapan Karacakaya bu kez net konuştu.
Yarışmada 8 yarışmacı 3 milyon liralık otomobil için yarışmış ve kazanan Batuhan Karacakaya olmuştu. Survivor finalinde sorunlar yaşayan Batuhan Karacakaya ve Acun Ilıcalı, araba konusunda soru işaretlerine neden olmuştu.