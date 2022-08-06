Survivor Batuhan Karacakaya Acun Ilıcalı ile davalık oldu mu? İlk kez konuştu, suskunluğunu bozdu...

Survivor 2022 All Star bu sene en çok konuşulan yarışmacılardan biri olan Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı ile davalık olduğu yönündeki haberlere ilk kez cevap verdi. Sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yapan Karacakaya bu kez net konuştu.