Survivor Barış'tan Evrim'e şok sözler! Beni kandırdı hakkımı helal etmiyorum

"Evrim Beni Kandırmayı Başardı": "Evrim birçok kişiye yaptığı gibi beni de kandırmayı başardı. Beni çekti ve bir şekilde insanlara karşı beni doldurdu. Bana isim isim verip algı operasyonları yaptı. Bunlar Survivor'da gördüğüm şeyler bunun için ona kızamam.