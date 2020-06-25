Survivor Barış'tan Evrim'e şok sözler! Beni kandırdı hakkımı helal etmiyorum
Önceki gün Survivor'a veda eden Evrim Keklik hakkında konuşan Barış Murat Yağcı, çok çarpıcı ifadeler kullandı. Evrim'e hakkını helal etmediğini söyleyen Barış, onunla görüşmeyeceğini belirtti.
Çeyrek finale kalan yarışmacılar arasında adaya veda eden ilk isim olan Evrim'in elenmesinin yankıları devam ediyor. Nisa, Sercan ile beraber eleme potasında olan Evrim, SMS oylamasında en düşük oyu alarak 4,5 aylık Dominik macerasını noktaladı.
Survivor'ın yeni bölümünde ise Barış Murat Yağcı, Evrim dikkat ifadeler kullandı. Survivor'dan sonraki yaşantısında Evrim ile asla görüşmeyeceğini söyleyen Barış, "Benim için yanlış bir karakter ve çok hata yaptı" dedi. İşte Barış'ın Evrim için söyledikleri:
"Evrim Beni Kandırmayı Başardı": "Evrim birçok kişiye yaptığı gibi beni de kandırmayı başardı. Beni çekti ve bir şekilde insanlara karşı beni doldurdu. Bana isim isim verip algı operasyonları yaptı. Bunlar Survivor'da gördüğüm şeyler bunun için ona kızamam.
Bir dönem onunla yakın arkadaşlığım vardı. Bir şekilde stratejilerinin ve planlarının parçası olmamı istedi. Üzüldüğüm bir nokta var, öyle ya da böyle bir paylaşımın içerisindeyken benim sakatlığımla ilgili baskı kurmaya çalıştı.