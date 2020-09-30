Survivor Barış Murat Yağcı yeni proje müjdesini verdi anlaşma sağlandı
Survivor 2020 şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni bir proje müjdesini verdi.
Cemal Can Canseven'le Survivor 2020 yarışmasında finale kalan Barış Murat Yağcı, yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla adından söz ettirirken Nişantaşı'nda kameraların objektifine takıldı.
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Nişantaşı'na 3 kişilik bir arkadaş grubuyla gelen Barış Murat Yağcı, motorunu park ede etmez etrafını sevenleri sardı. Hayranlarını kırmayan Barış, fotoğraf çektirmenin ardından basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti.
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Nişantaşı'na bir prodüksiyon şirketi için gelen Barış Murat Yağcı, ''Yeni bir proje anlaşması için geldim. Çok güzel bir projeyle ekran karşısına çıkacağım'' diyerek müjdeyi duyurdu.
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Barış Murat Yağcı'nın yeni projesine dair ayrıntılar herkes tarafından merak edildi.
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