Survivor Barış Murat Yağcı alay konusu oldu! Nisa Bölükbaşı'ya seslenişi Twitter'ın diline düştü

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2020'de ikinci olan ve şimdilerde şarkıcılığa soyunan Barış Murat Yağcı, magazin gündeminden düşmüyor. 30 yaşındaki oyuncu, Survivor'da birlikte mücadele ettiği Nisa Bölükbaşı (22) ile yarışma sonrası aşk yaşamaya başladıkları iddiasını her defasında yalanlamıştı.