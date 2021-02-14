Survivor Barış Murat Yağcı alay konusu oldu! Nisa Bölükbaşı'ya seslenişi Twitter'ın diline düştü
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasıyla meşhur olan Barış Murat Yağcı'nın son videosu Twitter'da alay konusu oldu.
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2020'de ikinci olan ve şimdilerde şarkıcılığa soyunan Barış Murat Yağcı, magazin gündeminden düşmüyor. 30 yaşındaki oyuncu, Survivor'da birlikte mücadele ettiği Nisa Bölükbaşı (22) ile yarışma sonrası aşk yaşamaya başladıkları iddiasını her defasında yalanlamıştı.
Sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosu ile aşk ortaya çıkmıştı. Daha sonra açıklama yapan Barış ve Nisa, görüntüye tepki gösterirken, sevgili olduklarını duyurmuştu.
Aşkları doludizgin devam eden ikiliden Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz haftalarda İstiklal Caddesi'nde Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etmiş, bu sırada ilgi odağı olmuştu.
Popüler çift, bir kez daha adlarından söz ettirmeyi başardı. Barış Murat Yağcı, Survivor yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na nasıl seslendiğini anlattı.