Survivor Aycan Yanaç'tan Fenerbahçe itirafı: Keşke kurulsa banko oynarım

''Keşke kurulsa, banko oyuncusu olurum'': Kazandıkları ödül oyunu sonrası Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabında canlı yayına katılan ve takipçilerin sorularını yanıtlayan Aycan Yanaç, "Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'den başka hiçbir yerde kendimi göremiyorum. Eğer Fenerbahçe Kadın Takımı kurulursa oynamak isterim. Acun Ilıcalı ile de konuştuk bunu. Keşke kurulsa, banko oyuncusu olurum." ifadelerini kullandı.

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