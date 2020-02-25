Survivor Aycan Acun'u mest etti! Survivor'da kim elenecek son oyunun galibi
Survivor son bölümünde Acun Ilıcalı yarışmacılardan Aycan'ı öve öve bitiremedi. Peki bu hafta Survivor'da kim elenecek, Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki ödül oyununun galibi kim oldu?
TV8 ekranlarının heyecanlı yarışması Survivor, dün akşam 7. bölümüyle yine seyirciyi ekranlara kilitledi. Acun Ilıcalı, bu kez ödül oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler'i kum sahada futbol oynattı. Heyecanlı ve zevkli yarışmada kıyasıya bir mücadele yaşandı.
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Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler çay ve poğaça için mücadele verdi. Kazanan takımın midesi bayram etti. Günde bir öğün yiyerek açlık nedeniyle zor günler yaşayan Survivor yarışmacıları, ödülü duyunca sevinçten havalara uçtu.
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Kumda oynanan futbol maçında Survivor yarışmacılarından Aycan ve Sercan en dikkat çeken iki isim oldu.
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Çay ve peynirli poğaça için mücadele eden her iki takım elinden geleni yaptı. Aycan ve Sercan'ın çabaları ise kazanmak için yeterli olmadı.
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