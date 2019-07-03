Survivor Atakan'dan aylar sonra Katerina Dalaka itirafı: Anlatmak için bu günü bekledim

Survivor'ın sevilen yarışmacıları Atakan Işıktutan ve Katerina Dalaka hakkında daha önce aşk iddiaları ortaya atılmış ve adada da yakınlaştıkları gözlemlenmişti. Ancak şampiyon olan Katerina, daha önceki röportajlarında Atakan'dan "Arkadaşım" diyerek bahsetmişti. Yarışmanın final yapmasının ardından ise, Atakan'dan bomba bir itiraf geldi.