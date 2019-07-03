Survivor Atakan'dan aylar sonra Katerina Dalaka itirafı: Anlatmak için bu günü bekledim
Survivor'dan haftalar önce ayrılan Atakan Işıktutan, aylardır Tv8 ekranlarında soluksuz bir şekilde izlenen yarışmanın Yunan şampiyonu Katerina Dalaka hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Survivor'ın sevilen yarışmacıları Atakan Işıktutan ve Katerina Dalaka hakkında daha önce aşk iddiaları ortaya atılmış ve adada da yakınlaştıkları gözlemlenmişti. Ancak şampiyon olan Katerina, daha önceki röportajlarında Atakan'dan "Arkadaşım" diyerek bahsetmişti. Yarışmanın final yapmasının ardından ise, Atakan'dan bomba bir itiraf geldi.
Finalin ardından yine Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama'ya katılan Katerina Dalaka ve Atakan Işıktutan, samimi açıklamalarda bulundu. Işıktutan, 'Sevdim mi çok severim' diyerek Katerina ile ilgili kimsenin bilmediği bir olayı ilk kez anlattı.
Yarışmadan ayrılacaktım: "Anlatmak için bugünü bekledim." diyerek konuşmasına başlayan Işıktutan, şöyle devam etti; "Ciddi bir sakatlık yaşadım ve şu anda da tedavi görüyorum. O günlerde sakatlığımdan dolayı ayrılacağımı düşünüyordum."
Yarışmaya devam etmemin en büyük sebebi: "Klinikte Dalaka'yla karşılaştık. Bana gitmememi ve güçlü olup ayağa kalkmamı söyledi. O zaman ayağa kalktım ve acım da olsa geri döndüm. Yarışmaya devam etmemin en büyük nedeni Dalaka'dır"