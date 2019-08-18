Survivor aşıkları artık gizlenmiyor Atakan Işıktutan aşkını aylar sonra itiraf etti
Survivor Türkiye Yunanistan'da adları sıklıkla aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen Katerina Dalaka ve Atakan Işıktutan, sosyal medyada aşklarını resmen ilan etti.
Survivor'ın bitimine 1,5 ay kala yarışmadan elenen Atakan Işıktutan ve Yunanistan şampiyonu olmayı başaran Katerina Dalaka hakkında ortaya atılan iddialar gerçek çıktı. Daha önce sadece arkadaş olduklarını belirten ikili, şu sıralar Türkiye'de gezerek baş başa vakit geçiriyor.
Seyahat rotalarına Beşiktaş'ın stadı olan Vodafone Park'ı ekleyen ikiliden Atakan Işıktutan, burada Katerina Dalaka ile fotoğrafını paylaştı. Işıktutan, Katerina'ya olan aşkını ise şu sözlerle dile getirdi:
Çok şanslıyım: "Bana yaşamın gerçeklerini öğreten, hayatıma çok güzel şeyler getiren, kesinlikle ideal bir insan! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım ve sonsuza dek kalbimin derinliklerinde olacaksın..."
Survivor'da aşk yaşadıklarını sürekli gizleyen ve finalden aylar sonra iddiaları doğrular nitelikte bir paylaşım yapan Işıktutan'ın o fotoğrafına ise kısa sürede 60 binin üzerinde beğeni geldi.