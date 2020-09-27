Survivor Ardahan'dan ayrıldı Tuğçe Ergişi'den şok eden sözler! 4 adamla birlikte...
Survivor Ardahan Uzkanbaş ve Bu Tarz Benim yarışmacısı Tuğçe Ergişi’nin ilişkisi kısa sürdü. Ergişi'nin sözleri herkesi şoke etti.
Survivor 2020 yarışmasıyla popülerliğe ulaşan Sadık Ardahan Uzkanbaş gönlünü Kısmetse Olur ve Bu Tarz Benim yarışmalarında yer alan Tuğçe Ergişi’ye kaptırmıştı. İkili aşklarını sosyal medyadan yaptığı romantik paylaşımlarla duyurmuştu.
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Hızlı bir şekilde başlayan ilişki kısa sürede noktalandı. Ayrılığın ardından Tuğçe Ergişi Survivor Ardahan hakkında sert açıklamalar yaptı.
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Ayrılığın sonrasında evine Ardahan’ın 4 adamla birlikte geldiğini söyleyen Tuğçe Ergişi eski erkek arkadaşıyla ilgili ağır ithamlarda bulundu.
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Tuğçe Ergişi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adeta Survivor Ardahan’a ateş püskürdü.
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