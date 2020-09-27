Survivor Ardahan'dan ayrıldı Tuğçe Ergişi'den şok eden sözler! 4 adamla birlikte...

Survivor 2020 yarışmasıyla popülerliğe ulaşan Sadık Ardahan Uzkanbaş gönlünü Kısmetse Olur ve Bu Tarz Benim yarışmalarında yer alan Tuğçe Ergişi’ye kaptırmıştı. İkili aşklarını sosyal medyadan yaptığı romantik paylaşımlarla duyurmuştu.