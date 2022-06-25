Survivor All Star'dan kim elendi? Finale günler kala adaya veda eden ismi Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor All Star 2022 son bölümde eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyunlarında mücadele eden yarışmacılar adada kalabilmek için ter döktüler. Ada konseyinde çıkan isimler sonucunda eleme adayları açıklanırken "Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusunun yanıtı da Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.
Survivor All Star 2022 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.
BÜYÜK FİNAL BELLİ OLDU
Survivor All Star yarı finali 29 Haziran Çarşamba günü, büyük finali de 30 Haziran Perşembe günü düzenlenecek.
lıcalı, 24 Haziran ada konseyinde finale ilişkin yeniden açıklamada bulundu. Önümüzdeki hafta yarı final gerçekleşecek. Perşembe günü ise final yapılacak. Ardından 1 Temmuz Cuma günü MasterhChef başlayacak.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
SMS oylaması sonucunda geçen hafta Survivor'a veda eden isim son isim Berkan Karabulut olmuştu.