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Survivor All Star finalinde ortaya çıkan görüntü gündeme bomba gibi düştü! Batuhan Karacakaya inkar etmişti

Survivor All Star finalinde ortaya çıkan görüntü gündeme bomba gibi düştü! Batuhan Karacakaya inkar etmişti

Geçtiğimiz günlerde final yaparak ekranlara veda eden, beğeniyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 2022'de Nisa Bölükbaşı kupayı kaldırmıştı. Acun Ilıcalı'nın üstlendiği yarışmada tartışmalar bir türlü son bulmamıştı. Biten yarışmada sular durulmazken üçüncü olarak bitiren Batuhan Karacakaya ile ilgili final günü ortaya çıkan görüntü gündeme bomba gibi düştü. "Ben buraya aşk yaşamaya gelmedim" diyen Karacakaya'nın Aleyna Çalışkan ile aşk yaşadığı iddiası yok artık dedirtti!

Survivor All Star finalinde ortaya çıkan görüntü gündeme bomba gibi düştü! Batuhan Karacakaya inkar etmişti

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 2022'de Nisa Bölükbaşı kupayı kaldırmış ve tartışmaları beraberinde getirmişti. Yarışmayı üçüncü olarak bitiren Batuhan Karacakaya ile ilgili final günü ortaya çıkan görüntü gündeme bomba gibi düştü. "Ben buraya aşk yaşamaya gelmedim" diyen Karacakaya'nın Aleyna Çalışkan ile aşk yaşadığı iddia edildi... 

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Survivor All Star finalinde ortaya çıkan görüntü gündeme bomba gibi düştü! Batuhan Karacakaya inkar etmişti

Survivor finalinde elenen ve yarışmayı üçüncü olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya ile ilgili bomba etkisi yaratan bir görüntü ortaya çıktı. Batuhan Karacakaya'nın bu görüntü ile ilgili ne söyleyeceği merak konusu oldu.

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Survivor All Star finalinde ortaya çıkan görüntü gündeme bomba gibi düştü! Batuhan Karacakaya inkar etmişti

Acun Ilıcalı'nın yapımını üstlendiği Survivor geçtiğimiz aylarda son buldu. Survivor bitti ancak kavga ve söylentiler bir türlü son bulmadı. 

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Survivor All Star finalinde ortaya çıkan görüntü gündeme bomba gibi düştü! Batuhan Karacakaya inkar etmişti

Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu Survivor'da haksız şampiyonluk olarak algılansa da Acun Ilıcalı çıktığı canlı yayında yaptığı açıklamalar ve noter tasdikli oylama sonuçlarını açıklaması Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğunu tescilledi.

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