Survivor All Star 2024 takımları belli oldu! Survivor All Star yarışmacıları kimler? Survivor All Star ne zaman başlayacak?
Survivor 2024 All Star takımları belli oldu. Survivor All Star yeni konseptiyle ekranlara gelecek. Yarışmacılar ise kadınlar ve erkekler olarak sonra da mavi ve kırmızı takım olarak ayrılacak. Peki, Survivor 2024 takımlarında kimler var? Survivor Kadınlar takımında kimler var? Kadınlar Mavi Takım'da kimler var? Kadınlar Kırmızı Takım'da kimler var? Erkekler Mavi Takım'da kimler var? Erkekler Kırmızı Takımda kimler var? İşte cevapları...
Survivor All Star'da takımlar netleşti. Survivor takımlarının nasıl olacağı ve kadroda yer alan isimler izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Survivor All Star yeni konseptiyle ekranlara gelecek. Yarışmacılar önce kadınlar ve erkekler olarak, sonra da mavi ve kırmızı takım olarak ayrıldı. Peki, Survivor 2024 takımlarında kimler var? Survivor All Star 2024 Kadınlar Mavi Takım'da kimler var? Survivor All Star 2024 Kadınlar Kırmızı Takım'da kimler var? Survivor All Star 2024 Erkekler Mavi Takım'da kimler var? Survivor All Star 2024 Erkekler Kırmızı Takımda kimler var? İşte cevapları...
Survivor All Star'da takımlar netleşti. Yarışmacılar önce kadınlar ve erkekler olarak, sonra da mavi ve kırmızı takım olarak ayrıldı. 1 Ocak'ta başlayacak yarışmada cevabı en çok merak edilen soru cevap buldu. Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 kadrolarını canlı yayında açıkladı. Acun Ilıcalı, "Takımlar kırmızı ve mavi takım şeklinde olacak. Açılış kadroları olacak. İleride değişiklikler yapılabilecek." ifadelerini kullandı.
Survivor 2024 All Star'da yarışacak takımlar şu şekilde:
MAVİ TAKIM
Sedak Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Ece Begüm, Sahra, Damla, Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre, Ögeday, Furkan Kızılay...
KIRMIZI TAKIM
Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik.