Survivor All Star 2022'nin şampiyonu kim, şampiyon Nisa mı, Adem mi oldu?
Survivor All Star 2022'de altı aylık maratonun sonunda şampiyon belli oldu. Tersane İstanbul'da yaşanan şampiyonluk heyecanında Adem ve Nisa canlı SMS oylamasına çıktı. Oylama sonucunda Nisa şampiyonluk kupasını kaldırdı. İşte ayrıntılar...
Survivor All Star 2022'de Ocak ayında Dominik'te başlayan büyük macera İstanbul'da noktalandı. Survivor'da tüm rakiplerini geride bırakarak son 4'e kalan Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel, Dominik'ten İstanbul'a geldi. Yarışmanın merakla beklenen yarı finali ve finali Tersane İstanbul'da yapıldı.
İLK ELENEN İSİM AYŞE OLDU
Seyircilerin ve ailelerin katılımıyla canlı yapılan yarı finalde ilk olarak Nisa ve Ayşe arasında bir SMS oylaması yapıldı. Altı aylık maratonun sonunda yarı finalde ilk elenen yarışmacı Ayşe Yüksel oldu. Yarışmayı dördüncü olarak tamamlayan Ayşe, "İnandığımız yol vardı, yine ucundan döndük. Başlarda yaptığım hatalarım oldu. Gülüşümden hiçbir zaman taviz vermedim" dedi.
Survivor All Star’da son 3’e kalan isimler Batuhan, Adem ve Nisa arasında yeniden SMS oylaması yapıldı. Oylama sonucunda yarı finalde son ikiye kalan ismi Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı. Survivor'da finale yükselen ilk yarışmacı Adem Kılıçcı oldu. Acun Ilıcalı, Survivor'da ikinci finalistin ise Nisa Bölükbaşı olduğunu açıkladı. Batuhan Karacakaya ise şampiyonluk hayallerine veda etti. Yarışmada 3. olan yarışmacı Batuhan Karacakaya veda konuşmasında "Oy atan herkese teşekkür ederim, Güzel bir hikayeydi ama noktaladık burada. Canınız sağolsun. Her zaman hakeden kazansın dedim. Demek ki benden daha çok hakedenler var. Halkımızın takdiri tabii ki. Her şey için teşekkür ederim" dedi.
ADEM VE NİSA FİNALDE YARIŞTI
Survivor'da son 3'e kalan Nisa, Adem ve Batuhan arasında yeniden SMS oylaması yapıldı. Survivor'da finale yükselen ilk yarışmacı Adem Kılıçcı oldu. Survivor'da ikinci finalistin ise Nisa Bölükbaşı seçildi. Kıyasıya mücadele eden Batuhan Karacakaya ile yarışmayı üçüncü olarak tamamlayarak hayallerine veda eden isim oldu.