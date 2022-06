Survivor All Star 2022'nin şampiyonu kim, şampiyon Nisa mı, Adem mi oldu?

Survivor All Star’da son 3’e kalan isimler Batuhan, Adem ve Nisa arasında yeniden SMS oylaması yapıldı. Oylama sonucunda yarı finalde son ikiye kalan ismi Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı. Survivor'da finale yükselen ilk yarışmacı Adem Kılıçcı oldu. Acun Ilıcalı, Survivor'da ikinci finalistin ise Nisa Bölükbaşı olduğunu açıkladı. Batuhan Karacakaya ise şampiyonluk hayallerine veda etti. Yarışmada 3. olan yarışmacı Batuhan Karacakaya veda konuşmasında "Oy atan herkese teşekkür ederim, Güzel bir hikayeydi ama noktaladık burada. Canınız sağolsun. Her zaman hakeden kazansın dedim. Demek ki benden daha çok hakedenler var. Halkımızın takdiri tabii ki. Her şey için teşekkür ederim" dedi.