Survivor All Star 2022 yedekler kadrosundaki Ayşıl Özaslan kimdir nereli

TV8'de bu akşam 20.00'de nefes kesen bir bölümle ekranlara gelecek olan Survivor All Star 2022'de dengeler alt üst oldu. Survivor 2022 All Star tarihinde ilklerin yaşandığı yeni sezon yayınlandığı günden bu yana neredeyse her yeni bölümde başka bir farklılıkla hem yarışmacıları hem de izleyicileri şok ediyor. Sürgün kampı kavramıyla ünlüler ve gönüllüler takımını yarışmanın ilk bölümlerinden itibaren zorlayan Acun Ilıcalı, yedek kadro listesini de duyurdu ve yedek yarışmacılar adaya geldi. Survivor All Star 2022 yedekler arasında en dikkat çeken isim ise Ayşıl Özaslan oldu. Ayşıl Özaslan kim, nereli sorusu dün akşam yayınlanan Survivor All Star bölümünden bu yana sosyal medyada en merak edilen konuların başında geldi.