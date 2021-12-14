Survivor All Star 2022 yarışmacısı Sema Aydemir Acun Ilıcalı'nın afişini beğenmedi: Maymun gibiyim!
Survivor All Star yeni 2022 sezonu yarışmacı kadrosunda ismi geçen Sema Aydemir Acun Ilıcalı'nın yeni 2022 Survivor All Star afişini beğenmedi. Kendi fotoğrafına acımasız bir eleştiri yapan Sema aydemir, 'Maymun gibiyim' diye yorum yaptı.
2022vSurvivor All Star kadrosunda yer alan eski Survivor yarışmacılarından Sema Aydemir, Acun Ilıcalı'nın yeni Survivor All Star afişini paylaşmasının ardından kendisini beğenmeyince sessizliğini koruyamayarak 'Maymun gibiyim' diye tepki verdi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Aydemir, "Maymun gibi fotoğrafım Türkiye'nin her yerine asılacak" sözleriyle dikkat çekti.
'Maymun gibiyim'
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, pazar günü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Survivor All Star 2022'nin kadrosunu açıkladı. Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takımda yarışacak olan yarışmacılardan Sema Aydemir, afişte kullanacak fotoğrafını beğenmeyince çok konuşulacak bir öz eleştiriye imza attı; 'maymun gibiyim' dedi.
Sitem etti
Acun Medya tarafından çekilen fotoğrafını hiç beğenmediğini söyleyen Sema Aydemir, sosyal medya hesabından sitem etti.
"Türkiye'nin her yerinde boy boy o resmin asılacağını bilsem de..."
1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir video yayınlayan Aydemir, "Moral bozmak yok. Maymun gibi fotoğrafım olsa da hatta kendim maymun gibi olsam da hiç umurumda değil. Hatta Türkiye'nin her yerinde boy boy o resmin asılacağını bilsem de moral bozmak yok" şeklinde konuştu.