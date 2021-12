Survivor All Star 2022 yarışmacısı Sema Aydemir Acun Ilıcalı'nın afişini beğenmedi: Maymun gibiyim!

2022vSurvivor All Star kadrosunda yer alan eski Survivor yarışmacılarından Sema Aydemir, Acun Ilıcalı'nın yeni Survivor All Star afişini paylaşmasının ardından kendisini beğenmeyince sessizliğini koruyamayarak 'Maymun gibiyim' diye tepki verdi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Aydemir, "Maymun gibi fotoğrafım Türkiye'nin her yerine asılacak" sözleriyle dikkat çekti.