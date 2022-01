Survivor All Star 2022 ünlüler-gönüllüler takımı yarışmacıları kim ne zaman başlayacak? İşte fragman

TV8'de yayınlandığı ilk günden reyting canavarına dönüşen Survivor All Star'ın ünlüler ve gönüllüler takımında hangi yarışmacıların olduğu belli oldu. Acun Ilıcalı 2022 Survivor All Star ünlüler- gönüllüler kadrosunun ilk fragmanının yayınlandığı sosyal medya hesabından duyurdu peki ünlüler-gönüllüler kadrosunda hangi yarışmacılar var? Öte yandan fragmanda uzun zamandır beklenen 'Survivor All Star 2022' ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı da var... İşte 2022 Survivor All Star ünlüler ve gönüllüler kadrosundaki isimler ve yarışmacıların birbirinden iddialı Survivor mesajları...