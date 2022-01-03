Survivor All Star 2022 ünlüler-gönüllüler takımı erkeklerine Hakan Hatipoğlu'ndan kızdıran yorum

Survivor All Star 2022 ünlüler-gönüllüler takımlarının tam kadro yarışmacı listesi programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı tarafından yılbaşı günü sosyal medyadan duyuruldu. Survivor Panorama yorumcularından Hakan Hatipoğlu da bu listeler üzerine sosyal medya hesabından yorum yaptı. Hatipoğlu, Survivor All Star başlamadan adayların kendisine göre performans sıralamasını yaptı. Listede yer alamayan Yasin Obuz, Mert Öcal ve Furkan Kızılay ise peş peşe paylaşım yaparak Hatipoğlu'na sert bir dille tepki gösterdi.