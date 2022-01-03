Survivor All Star 2022 ünlüler-gönüllüler takımı erkeklerine Hakan Hatipoğlu'ndan kızdıran yorum
Survivor All Star 2022 TV8 ekranlarında daha başlamadan, eski yarışmacılardan, ünlü sunucu Hakan Hatipoğlu'nun 'performans sıralaması' yapması özellikle erkek yarışmacıları çok kızdırdı!
Survivor All Star 2022 ünlüler-gönüllüler takımlarının tam kadro yarışmacı listesi programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı tarafından yılbaşı günü sosyal medyadan duyuruldu. Survivor Panorama yorumcularından Hakan Hatipoğlu da bu listeler üzerine sosyal medya hesabından yorum yaptı. Hatipoğlu, Survivor All Star başlamadan adayların kendisine göre performans sıralamasını yaptı. Listede yer alamayan Yasin Obuz, Mert Öcal ve Furkan Kızılay ise peş peşe paylaşım yaparak Hatipoğlu'na sert bir dille tepki gösterdi.
Her yıl büyük bir ilgiyle izlenen Survivor, bu sene All Star bölümüyle ekrana gelecek. Eski yarışmacıların yer alacağı yarışma başlamadan polemikler başladı. Twitter hesabında Survivor All Star'da yarışmacı performanslarına ilişkin tahminlerini paylaşan Hakan Hatipoğlu'nun bazı isimlere yer vermemesi yarışmacıları kızdırdı.
Performans tahminlerini Kadın-Erkek sıralaması yaparak Twitter'da paylaşan Hakan Hatipoğlu, listede adını geçirmediği yarışmacıları kızdırdı.
"Bizi adamdan saymayanı, adam etmesini iyi biliriz"
Hatipoğlu'na ilk tepkiyi gösteren Yasin Obuz, "Bizi adamdan saymayanı, adam etmesini iyi biliriz. Boş yapmaya devam et...O algılarınızı yerle bir edeceğim eyvallah" dedi.