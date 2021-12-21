Survivor All Star 2022 öncesi Turabi'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak anket: Sizce kim sunmalı?
Survivor All Star 2022 kadrosuna ilişkin kulislere ismi yansıyan ancak kadroda ismi olamayan Turbo lakaplı Turabi Çamkıran Instagram hesabından Acun Ilıcalı ile kendisini kıyasladığı bir anket paylaşarak takipçilerine 'Sizce Survivor All Star'ı kim sunmalı' diye sordu. Turabi bu anketle tepki alınca açıklama yaptı, 'şakaydı' dedi.
2022 Survivor All Star kadrosu belli oldu. Kadroya gireceğine kesin gözüyle bakılan 2 kez şampiyonluk alan Turbo lakaplı Turabi Çamkıran, kadroda olmamasına ilişkin şakayla karışık sitemli sözlerini paylaşarak dikkat çekiyor. Son günlerde Survivor All Star hakkında yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, bu sefer de Acun Ilıcalı'yı hedef alan bir paylaşım yaptı ancak pişman olan Turabi nasıl bir U dönüşü yapacağını şaşırdı... Yarışmayı "Acun Ilıcalı mı sürsün ben mi?" sorusu soran Çamkıran, yanlış anlaşılınca geri adım attı.
Son dönemlerde Survivor All Star 2022 kadrosuna ilişkin sık sık açıklamalar ve paylaşımlar yapan ama kadroda olmayan Turabi, kişisel Instagram hesabından yeni bir anket yaptı.
Ankette Acun Ilıcalı'nın ve kendi fotoğrafını birleştiren Çamkıran, "Sizce Survivor All Star kim sunmalı?" diye sordu.
"Yok daha neler bu anketi yapacak kadar delirmedim daha"
Kendisinin ünlü olmasını sağlayan Acun Ilıcalı ile kendini kıyasladığı paylaşımı dikkat çeken ve eleştiri alan Turabi hemen ardından geri adım attı. Turabi paylaşımında "Yok daha neler bu anketi yapacak kadar delirmedim daha. Durduk yere 2 Survivor şampiyonluğundan olmayalım şimdi. Sen sunmazsan izlenmez" dedi.