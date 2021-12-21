Survivor All Star 2022 öncesi Turabi'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak anket: Sizce kim sunmalı?

"Yok daha neler bu anketi yapacak kadar delirmedim daha"

Kendisinin ünlü olmasını sağlayan Acun Ilıcalı ile kendini kıyasladığı paylaşımı dikkat çeken ve eleştiri alan Turabi hemen ardından geri adım attı. Turabi paylaşımında "Yok daha neler bu anketi yapacak kadar delirmedim daha. Durduk yere 2 Survivor şampiyonluğundan olmayalım şimdi. Sen sunmazsan izlenmez" dedi.