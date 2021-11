Survivor All Star 2022 hakkında Turabi Çamkıran'dan olay mesaj 'Acun abiniz haber verir...'

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor All Star 2022 kadrosuna gireceği, yarışmanın listesinin şekillenmeye başladığı ilk günlerden beri konuşulan Turabi Çamkıran'dan All Star'a ilişkin olay sözler... Daha önce Survivor'a katılan ve ikisini birincilikle tamamlayan Turabi, kendisi hakkında "All Star'a katılmaz" diyenlere sosyal medya hesabından çok sert bir yanıt verdi. Turabi, "Amerika'da yeni kariyer yapıyor, bir daha dönmez diyenler. Her şeyimi Survivor'e borçlu olduğumu unutuyorsunuz" dedi.