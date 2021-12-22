Survivor All Star 2022 boksör Adem Kılıçcı sakatlandı ameliyat oldu Acun Ilıcalı ne yapacak?
Survivor All Star 2022 yarışmacı kadrosundaki Adem Kılıçcı sakatlanıp ameliyata alındı. Survivor 2022 All Star'a sayılı günler kala ünlü boksor Adem Kılıçcı'nın sakatlığının ardından gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi; Survivor Adem kadro dışı mı kalacak?
TV8'in reyting rekortmeni yarışmalarından Survivor All Star 2022'ye doğru geri sayım başladı; yarışmacı kadrosundaki Adem Kılıçcı sakatlık geçirip acilen ameliyata alındı. 2022 Survivor All Star kadrosundaki Adem Kılıçcı'nın sakatlığı sonrası gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Sakatlığı ve ameliyatı sonrası klasik Survivor yarışmalarından çok daha çetin ve zorlu geçen Survivor 2022 All Star'a katılıp katılmayacağı tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu!
Ünlü televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Survivor 2022 All Star kadrosunu açıkladı.
Kadroda yer alan isimlerden biri de başarılı boksör Adem Kılıçcı oldu.
Ancak Kılıçcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sakatlandığını duyurdu.