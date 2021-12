Survivor All Star 2022 boksör Adem Kılıçcı sakatlandı ameliyat oldu Acun Ilıcalı ne yapacak?

TV8'in reyting rekortmeni yarışmalarından Survivor All Star 2022'ye doğru geri sayım başladı; yarışmacı kadrosundaki Adem Kılıçcı sakatlık geçirip acilen ameliyata alındı. 2022 Survivor All Star kadrosundaki Adem Kılıçcı'nın sakatlığı sonrası gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Sakatlığı ve ameliyatı sonrası klasik Survivor yarışmalarından çok daha çetin ve zorlu geçen Survivor 2022 All Star'a katılıp katılmayacağı tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu!