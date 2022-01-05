Survivor All Star 2022 başlamadan polemik patladı: Yasin Obuz Ogeday Girişken'e meydan okudu1

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından Survivor 'All Star 2022' sezonuyla 15 Ocak'ta başlıyor.

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Survivor, bu sene All Star bölümüyle 15 Ocak akşamı izleyiciyle buluşacak. Sevilen yarışmacıların yeniden mücadele edeceği Survivor'da, programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yılbaşı günü ünlüler ve gönüllüler yarışmacı listesini duyurmuştu. Ilıcalı'nın yarışmacı listesini yayınladığı günden bu yana, sosyal medyada 2022 Survivor All Star kadrosunun, geçmişteki All Star'ların arasında en dikkat çeken kadro olduğu konuşuluyor.