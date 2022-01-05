Survivor All Star 2022 başlamadan polemik patladı: Yasin Obuz Ogeday Girişken'e meydan okudu1
TV8'de 15 Ocak'ta yayınlanacak olan Survivor 2022 All Star daha başlamadan polemikler patladı! Survivor 2020 yarışmacısı Yasin Obuz, Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken'e meydan okudu!
TV8 ekranlarında reyting rekorları kıran Survivor All Star'a doğru geri sayım başladı, 15 Ocak'ta TV8 ekranlarında 2022 sezonuna 'merhaba' diyecek olan Survivor All Star'ın yarışmacı kadrosu geçtiğimiz günlerde programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor All Star 2022 ünlüler-gönüllüler kadrosu netleşir netleşmez polemikler patlak vermeye başladı. Eski yarışmacılardan Yasin Obuz, 2017 Survivor şampiyonu Ogeday Girişken'e yarışma başlamadan meydan okudu.
TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından Survivor 'All Star 2022' sezonuyla 15 Ocak'ta başlıyor.
Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Survivor, bu sene All Star bölümüyle 15 Ocak akşamı izleyiciyle buluşacak. Sevilen yarışmacıların yeniden mücadele edeceği Survivor'da, programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yılbaşı günü ünlüler ve gönüllüler yarışmacı listesini duyurmuştu. Ilıcalı'nın yarışmacı listesini yayınladığı günden bu yana, sosyal medyada 2022 Survivor All Star kadrosunun, geçmişteki All Star'ların arasında en dikkat çeken kadro olduğu konuşuluyor.
Daha başlamadan atışmaların başladığı Survivor 2022 All Star'da 2017 yılında şampiyon olan Ogeday Girişken ile 2020 yılında yarışan Yasin Obuz arasında gerilim çıktı.
Survivor'ın eski şampiyonlarından Ogeday 2 yıl önce verdiği bir röportajda Yasin Obuz'u itici bulduğunu söylemişti.