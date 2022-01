Survivor All Star 2022 başlamadan polemik patladı: Yasin Obuz Ogeday Girişken'e meydan okudu1

TV8 ekranlarında reyting rekorları kıran Survivor All Star'a doğru geri sayım başladı, 15 Ocak'ta TV8 ekranlarında 2022 sezonuna 'merhaba' diyecek olan Survivor All Star'ın yarışmacı kadrosu geçtiğimiz günlerde programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor All Star 2022 ünlüler-gönüllüler kadrosu netleşir netleşmez polemikler patlak vermeye başladı. Eski yarışmacılardan Yasin Obuz, 2017 Survivor şampiyonu Ogeday Girişken'e yarışma başlamadan meydan okudu.