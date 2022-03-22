Survivor All Star 2022 aşk bombası Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi Yağmur Banda kimdir kaç yaşında

Tv8'de yayınlanan Survivor All Star 2022 sezonunda parkurdaki zorlu yarışlardan çok sakatlıklar ve 'aşk'larla gündeme geliyor. Survivor All Star'dan elenen Mert Öcal'ın aynı yarışmadan Sude Burcu ile aşk yaşaması yarışmaya bomba gibi düşerken bir yeni aşk bombası da Batuhan Karacakaya'dan geldi.