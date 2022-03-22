Survivor All Star 2022 aşk bombası Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi Yağmur Banda kimdir kaç yaşında
TV8'de yayınşanan Survivor All Star 2022 sezonuna aşk ve ilişkiler damgasını vuruyor. Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya ve Yağmur Banda'nın sevgili olduklarına ilişkin söylentiler kulisleri salladı.
Aşk-ı Memnu dizisindeki Adnan Ziyagil'in oğlu Bülent'i canlandırarak oyunculuğa adım atan ve şimdilerde Survivor All Star 2022'de ter döken yarışmacı Batuhan Karacakaya'nın gönlünü yarışmacı arkadaşı Yağmur Banda'ya kaptırdığı iddiası sosyal medya kulislerini salladı. Batuhan Karacakaya'nın kalbini Gönüllüler takımından Yağmur Banda'ya kaptırdığı iddia edildi.
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2022 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Tv8'de yayınlanan Survivor All Star 2022 sezonunda parkurdaki zorlu yarışlardan çok sakatlıklar ve 'aşk'larla gündeme geliyor. Survivor All Star'dan elenen Mert Öcal'ın aynı yarışmadan Sude Burcu ile aşk yaşaması yarışmaya bomba gibi düşerken bir yeni aşk bombası da Batuhan Karacakaya'dan geldi.
Ünlüler takımında yarışan Batuhan Karacakaya'nın, Gönüllüler takımında mücadele eden Yağmur Banda ile aşk yaşadığı iddia edildi.