Survivor 2023 için geri sayım başladı! Acun Ilıcalı açıkladı: Üç ünlü kadın yarışmacı belli oldu!
Survivor 2023 için geri sayım başlarken ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yeni sezonun yarışmacılarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmaya devam ediyor. Daha önce Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney gibi ünlü isimleri duyuran Ilıcalı bu kez de yarışmacada boy gösterecek üç ünlü kadın yarışmacıyı duyurdu. İşte Survivor 2023'e yarışmacı olarak katılacak üç kadın yarışmacı ve detaylar...
Televizyon ekranlarının vazgeçilmez yarışması Survivor 2023'ün ana kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başladı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı merakla beklenen yarışmanın erkek yarışmacı kadrosunda Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney gibi ünlü isimlerin yer alacağını duyurmuştu. Ilıcalı yaptığı son paylaşımla üç kadın yarışmacıyı duyurdu. İşte Survivor 2023'ün kadın yarışmacı kadrosunda yer alacak olan o üç ünlü isim ve detaylar...
Geçtiğimiz aylarda yeni sezon tanıtımını yapan Ilıcalı, "Aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Instagram hesabından Survivor 2023'ün ilk yarışmacısını duyuran Acun Ilıcalı, "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Ilıcalı'nın paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Berdan Mardini ise "Hepimiz için hayırlı olsun. Bakalım beni neler bekliyor" dedi.