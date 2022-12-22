Survivor 2023 için geri sayım başladı! Acun Ilıcalı açıkladı: Üç ünlü kadın yarışmacı belli oldu!

Televizyon ekranlarının vazgeçilmez yarışması Survivor 2023'ün ana kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başladı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı merakla beklenen yarışmanın erkek yarışmacı kadrosunda Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney gibi ünlü isimlerin yer alacağını duyurmuştu. Ilıcalı yaptığı son paylaşımla üç kadın yarışmacıyı duyurdu. İşte Survivor 2023'ün kadın yarışmacı kadrosunda yer alacak olan o üç ünlü isim ve detaylar...