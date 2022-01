Survivor 2022 All Star sürgün kampı nedir hangi yarışmacılar gidecek? Acun Ilıcalı'yı delirtecek ifşa!

TV8'de yayınlanan Survivor 2022 All Star en kaotik kadrosuyla yayınlandığı ilk günden bu yana önceki Survivor'lardan çok farklı olduğunu ortaya koyuyor. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı da bugüne kadar ekranlara getirilen en çekişmeli Survivor All Star olacağını programın ilk gününde söylemiş, seyircilere de bir sürprizi olacağını duyurmuştu. O sürpriz 'Sürgün Kampı' olarak Survivor All Star 2022 izleyicisinin karşısına çıktı ancak sosyal medyada 'sürgün kampı' için 'insafsızca' olduğu yönünde yorumlar yapıldı.