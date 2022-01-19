Survivor 2022 All Star sürgün kampı nedir hangi yarışmacılar gidecek? Acun Ilıcalı'yı delirtecek ifşa!
TV8 Survivor All Star 2022 sürgün kampı Survivor tarihinde bir ilk... Yarışmacı piskolojisini yerle bir eden, Birsen, Sercan, Gizem ve Hikmet'in gönderildiği Sürgün Adası'na kimlerin gideceği ifşa oldu!
TV8'de yayınlanan Survivor 2022 All Star en kaotik kadrosuyla yayınlandığı ilk günden bu yana önceki Survivor'lardan çok farklı olduğunu ortaya koyuyor. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı da bugüne kadar ekranlara getirilen en çekişmeli Survivor All Star olacağını programın ilk gününde söylemiş, seyircilere de bir sürprizi olacağını duyurmuştu. O sürpriz 'Sürgün Kampı' olarak Survivor All Star 2022 izleyicisinin karşısına çıktı ancak sosyal medyada 'sürgün kampı' için 'insafsızca' olduğu yönünde yorumlar yapıldı.
'Acun Ilıcalı'nın yeni kuralları Survivor All Star'ı Squid Game'e döndürdü' yorumu yapılıyor
TV8'in reyting rekortmeni yarışması Survivor All Star 2022 Avatar Atakan'lı, Nagihan'lı, Yasin Obuz'lu All Star'da Ünlüler ve Gönüllüler Kadrosu ile 15 Ocak'ta yayına başladı. Yarışmacılar ilk oyunlarını oynadılar. Toplanan konseyde geçmiş yıllardan farklı olarak Sürgün Kampının getirildiği açıklandı. Sosyal medyada Acun Ilıcalı'nın yeni kurallarının Survivor 2022'yi yerli Squid Game'e dönüştürdüğü konuşuluyor.
Survivor 2022 All Star'da 'delirme garantili' sürgün kampı
Sosyal medyada 'delirme garantili' diye adlandırılan 'sürgün kampı'na yönelik seyirci eleştirileri de dikkat çekiyor.
'Çok insafsızca' bir uygulama olduğu konuşulan sürgün kampının 'psikoloji bozucu' bir yarışma stili olduğunu söyleyerek eleştiren Survivor All Star izleyicileri programın daha ilk bölümlerden yarışmacılar için çok yıpratıcı olduğu yorumunu yaptı.