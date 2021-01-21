Survivor 2021'e damga vurmuştu Acun Ilıcalı 'Üzücü durum' deyip anlatıyor
Acun Ilıcalı, Survivor'da acil durum konseyi düzenledi. Survivor'a yedeklerden katılan isim için diskalifiye açıklayacağı düşünülüyor.
Survivor 2021'in bu akşamki bölümünde ünlüler ve gönüllüler arasında ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor'ın yakışıklı sunucusu Murat Ceylan'ın sunacağı ödül oyunu için mücadele eden yarışmacılar Acun Ilıcalı'nın haberiyle yıkılacak.
Oyunun yanı sıra yarışmacılar acil durum konseyi için toplanacak. Acun Ilıcalı'nın açıklama yapacağı konsey 10. bölüm fragmanının en merak edilen olayı oldu.
Fragmanda Acun Ilıcalı'nın "Bir acil durum konseyi. Biliyorsunuz bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Gerçekten çok üzücü bir durum var. Ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok" sözleri dikkat çekiyor.
Survivor'a yedeklerden katılan Duygu Serap Salman, sembol oyunu sırasında sakatlık yaşamıştı. Survivor'dan Duygu'nun mu yoksa başka bir yarışmacının mı sakatlık yüzünden diskalifiye olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.