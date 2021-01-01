Survivor 2021'de bomba kadro! Okulda disiplin sorunu yaşamış yarışmacı bakın kim
Yapımcılığı ve sunuculuğu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2021'in kadrosu belli olurken yarışmacılarından birinin okul hayatında disiplin sorunu yaşadığı ortaya çıktı.
Ekranların uzun süreli programlarından olan Survivor'da yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz sene olduğu gibi, yeni yılda da Survivor televizyonda olacak. Ünlüler-gönüllüler formatında ekrana gelecek olan ve kadro çalışmaları devam eden survivor 2021'in yayın tarihi belli oldu.
Survivor 2021'in ilk bölümü 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara gelecek.
Merakla beklenen Survivor 2021 için daha önce açıklanan isimler şöyle:
Öykü Çelik
13 Temmuz 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Babası futbol antrenörü olduğundan ve ailevi sebeplerden dolayı 11 yılda 9 okul değiştiren Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken geçirdiği talihsiz bir trafik kazası nedeniyle okulunu devamsızlıktan dolayı yarım bırakmak zorunda kaldı.
2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı "Nuri" dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı "Benim için Üzülme" adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı. Çelik son olarak ise Şeref Sözü ile ekranlarda boy gösterdi.