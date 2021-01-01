Survivor 2021'de bomba kadro! Okulda disiplin sorunu yaşamış yarışmacı bakın kim

Ekranların uzun süreli programlarından olan Survivor'da yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz sene olduğu gibi, yeni yılda da Survivor televizyonda olacak. Ünlüler-gönüllüler formatında ekrana gelecek olan ve kadro çalışmaları devam eden survivor 2021'in yayın tarihi belli oldu.