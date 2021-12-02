Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi mi 'Kocam' videosu
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban aşk yaşadığı İlayda Şeker ile evlendi mi? İlayda Şeker'in Instagram'da spor yaptıklaır anı paylaştığı videosunda 'Kocam' dediği anlar sosyal medyayı ve magazin gündemini salladı.
TV8de yayınlanan Survivor 2021 sezonunun şampiyonu İsmail Balaban'ın geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başladığı aynı yarışma kadrosunda erken elenen isimlerden İlayda Şeker ile 'evlendiğine' yönelik iddialar sosyal medyayı karıştırdı. İlayda Şeker'in bir spor salonunda sevgilisi İsmail Balaban ve kardeşi Turan Balaban ile spor yaptığı anları paylaştığı videosunda İsmail Balaban'a 'kocam' diye hitap etmesi magazin kulislerinde deprem etkisi yarattı.
İlayda Şeker'in, Instagram hesabından paylaştığı videoda, Balaban'a 'kocam' sözüyle hitap etmesi, olay oldu.
Kimisi 'hocam' dediğini iddia etti
Bu videodan sonra sosyal medya ikiye bölündü, kimisi İlayda Şeker'in 'Hocam' dediğini iddia etti.
Survivor macerası son bulduktan sonra memleketi Antalya'ya dönerek nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı.