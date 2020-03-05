Survivor 2020'de yürekleri ağza getiren görüntü! Bir anda yere düşüp bayıldı

Karanlıkta çekilen görüntülerde bayılan kişinin başarılı oyuncu Mert olduğu ileri sürüldü. Zor şartlar altında yarışan Mert'in açlıktan mı yoksa bir hastalıktan mı bayıldığı ise henüz bilinmiyor.

İşte korku dolu anlar: