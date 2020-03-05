Survivor 2020'de yürekleri ağza getiren görüntü! Bir anda yere düşüp bayıldı
TV8'de Acun Ilıca'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020 yarışması tüm heyecanıyla ekranlarıyla gelmeye devam ediyor. 13. bölümün yayımlanan fragmanında ünlüler takımından Mert olduğu düşünülen bir yarışmacının aniden neden yere yığıldığı ise bilinmemektedir.
TV8'in reyting rekortmeni yarışma programı Survivor 2020 izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Cuma günü izleyiciyle buluşacak 13. bölümün fragmanı yayımlandı. Fragmanda ünlüler takımından Mert olduğu düşünülen yarışmacının aniden yere yığılması ve arkadaşlarının panikle koştuğu anlar büyük merak uyandırdı.
"Önce direğe tutundu sonra yere yığıldı": Erzak oyununun oynanacağı yeni bölüm tanıtımında son bölümde ünlüler takımının oyuncusu olduğu iddia edilen Mert Öcal'ın yere yığılması takım arkadaşlarında büyük korkuya yol açtı.
Ersin'in yattığı yerden kalkarak " ne oldu ne oldu" demesiyle takımda herkes uyanarak yere düşen yarışmacının yanına koşuyor.
Karanlıkta çekilen görüntülerde bayılan kişinin başarılı oyuncu Mert olduğu ileri sürüldü. Zor şartlar altında yarışan Mert'in açlıktan mı yoksa bir hastalıktan mı bayıldığı ise henüz bilinmiyor.