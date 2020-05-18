Survivor 2020'de eleme adayları belli oldu 2. dokunulmazlığı bakın kim kazandı

Survivor Ersin'in şok eden vedası sonrası kan kaybeden ünlüler takımı için ikinci dokunulmazlık oyunu çok önemliydi. Durumu 4-0'a kadar getiren ünlüler takımı, Yunus Emre'nin üçte üç yaptığı dokunulmazlık oyununu 10'a 3'lük skorla çok rahat kazandı. Ünlüler takımı, bu galibiyetle birlikte dokunulmazlık ile birlikte haftalık erzak paketini de kazandılar.