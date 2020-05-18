Survivor 2020'de eleme adayları belli oldu 2. dokunulmazlığı bakın kim kazandı
Survivor 2020'nin 17 Mayıs Pazar akşamı yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı, ada konseyinde Survivor'da yeni bir dönemin başlayacağını da duyurdu.
TV8 ekranlarında 79. bölümün izleyiciyle buluştuğu Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları haftanın 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 17 Mayıs Pazar akşamı kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor'da Acun Ilıcalı, toplanan ada konseyinde yeni dönemin başlayacağını açıkladı.
"2. dokunulmazlık oyunun kim kazandı?": Survivor 2020'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ise ünlüler ve gönüllüler arasında nefesleri kesen bir yarışma oldu.
Survivor Ersin'in şok eden vedası sonrası kan kaybeden ünlüler takımı için ikinci dokunulmazlık oyunu çok önemliydi. Durumu 4-0'a kadar getiren ünlüler takımı, Yunus Emre'nin üçte üç yaptığı dokunulmazlık oyununu 10'a 3'lük skorla çok rahat kazandı. Ünlüler takımı, bu galibiyetle birlikte dokunulmazlık ile birlikte haftalık erzak paketini de kazandılar.
"3. eleme adayı kim oldu?": Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden ünlüler takımında Mert ve Aycan'ın isimleri eşit sayıda yazıldı. Böylece Mert ve Aycan eleme adayları oldu.