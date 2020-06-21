Survivor 2020'de dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı belli oldu
Dün akşam ekrana gelen Survivor'ın 113. bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Oyunu kazanan isim ada konseyinde bir isim söyledi ve bu aday eleme potasına girdi.
20 Haziran Cumartesi akşamı TV8 ekranlarından izleiyiciyle buluşan Survivor 2020'de ada yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldiler. Yarışmacıların kıran kırana mücadele içine girdiği oyunda finale Sercan ve Cemal Can kaldı.
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Dokunulmazlık ödülü için kıyasıya bir mücadele yaşandı Cemal Can ve Sercan Yıldırım finale yükseldi. Dokunulmazlığı kazanan isim 2’de 2 yapan Cemal Can oldu.
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Dokunulmazlık ödülünü kazanan Cemal Can, toplanan konseyde bir ismi eleme adayı yaptı.
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"Eleme adayı kim oldu?": Suvirvor 2020'de dokunulmazlık ödülünü kazanan Cemal Can eleme adayını da belirledi. Survivor’da eleme adayı Evrim oldu.
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