Survivor 2020 yarışmacılarından biri de Cemal Can Canseven oldu
Acun Ilıcalı'nın sunumunu yaptığı Survivor 2020 yarışmasına Yasin Obuz'un ardından Cemal Can Canseven'in de katıldığı ortaya çıktı.
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'in de yakın arkadaşı olduğu DJ Cemal Can Canseven, Survivor 2020 yarışmacılarından biri oldu. TV8'de 16 Şubat Pazar akşamı yeni sezonuyla yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2020 yarışmacıları artık netleşmeye başladı.
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Fakat Cemal Can Canseven'in ünlüler mi yoksa gönüllüler takımında mı yarışacağı ise henüz belli olmadı. Öte yandan Survivor 2020'de yarışacak olan diğer isimler ise şu şekilde:
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TV8 ekranlarında herkes tarafından ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye yarışmacısı Yasin Obuz, Survivor 2020'ye dahil oldu.
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Survivor'ın yeni sezon yarışmacıları arasında ilk isim Ersin Korkut olmuştu.
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