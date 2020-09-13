Sürü halinde geldiler sivrisinekler yüzlerce inek, at ve geyiği öldürdü

AMERİKA'nın Laura Kasırgası'ndan etkilenen bölgeleri, şimdi de çok sayıda çiftlik hayvanını ısırarak öldürecek kadar büyük sürüler halinde gezen sivrisineklerle mücadele ediyor. Hayvanlar, doğrudan onları kansız bırakan çok sayıda ısırığın yanı sıra böceklerden uzaklaşmak için sürekli hareket etmelerinin yol açtığı bitkinlik yüzünden de ölüyor.