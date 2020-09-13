Sürü halinde geldiler sivrisinekler yüzlerce inek, at ve geyiği öldürdü
Laura Kasırgası ile sarsılan ABD bu kez kan emici sivrisineklerin işgaline uğradı. Sürü halinde gezen sivrisinekler bir çok çiftlikte büyük zarar yarattı.
AMERİKA'nın Laura Kasırgası'ndan etkilenen bölgeleri, şimdi de çok sayıda çiftlik hayvanını ısırarak öldürecek kadar büyük sürüler halinde gezen sivrisineklerle mücadele ediyor. Hayvanlar, doğrudan onları kansız bırakan çok sayıda ısırığın yanı sıra böceklerden uzaklaşmak için sürekli hareket etmelerinin yol açtığı bitkinlik yüzünden de ölüyor.
Ville Platte bölgesinde veterinerlik yapan Dr. Craig Fontenot'ya göre, dev fırtınanın ardından bataklıkların dışına itilen "hain küçük kan emiciler" çoktan 300 ila 400 büyükbaş hayvanın yanı sıra birkaç atın canına mal oldu.
İçine böcek ilacı sıkılabilen ağıllarda bulundukları için keçiler şimdilik kurtuldu ama bir geyik yetiştiricisi hayvanlarından en az 30'unu kaybetti.
Kan emici sinek sürüleriyle mücadele etmek için geniş çaplı böcek ilaçlama çabaları sürüyor. Acadia County'deki yerel Lousiana AgCenter tarım merkezinde çalışan Jeremy Hebert, "ilaçlamanın böcek popülasyonlarını ciddi ölçüde düşürdüğünü ve ilaçlamanın durumu geceyle gündüz gibi değiştirdiğini" söyledi. Öte yandan diğer ilçeler olayın gidişatını tersine çevirmekte hala zorlanıyor.