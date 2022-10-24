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Sürpriz evlilik! Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı Roma'da evlendi

Sürpriz evlilik! Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı Roma'da evlendi

Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı 2 yıldır aşk yaşıyordu. Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir'den sürpriz haber geldi. Ünlü çift, İtalya'da evlendi. İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir çiftine tebrik mesajları yağdı.

Sürpriz evlilik! Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı Roma'da evlendi

Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı 2 yıldır aşk yaşıyordu.

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Sürpriz evlilik! Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı Roma'da evlendi

Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı sevgilisi Ufuk Beydemir'den geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi almıştı.

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Sürpriz evlilik! Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı Roma'da evlendi

Çift, sürpriz bir şekilde İtalya'da evlendi. 

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Sürpriz evlilik! Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı Roma'da evlendi

Çift, roma rakamlarıyla, "XXII.X.MMXXII" (22 Ekim) tarihini düştü.

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