Sürpriz evlilik! Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı Roma'da evlendi
Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı 2 yıldır aşk yaşıyordu. Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir'den sürpriz haber geldi. Ünlü çift, İtalya'da evlendi. İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir çiftine tebrik mesajları yağdı.
Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı 2 yıldır aşk yaşıyordu.
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Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı sevgilisi Ufuk Beydemir'den geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi almıştı.
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Çift, sürpriz bir şekilde İtalya'da evlendi.
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Çift, roma rakamlarıyla, "XXII.X.MMXXII" (22 Ekim) tarihini düştü.
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