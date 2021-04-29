Sürpriz aşkını ilan etti! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughna ilk kez paylaştı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughna, sürpriz birlikteliğini, Maldivler tatilinde kalp emosiyle paylaştığı gönderide ilan etti.
51 yaşındaki Serdar Ortaç ve 28 yaşındaki İrlandalı model Chloe Loughnan, 2014 yılında dünya evine girmişti. Çiftin 5 yıllık evlilikleri 2019 yılında sona ermişti.
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Aralarında 22 yaş farkı bulunan Ortaç ve Chloe çifti tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.
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Ortaç'ın Chloe'ye 1 milyon lira tazminat ödediği boşanma sonrası İrlandalı model Türkiye'yi terk etmişti.
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Sosyal medya hesabında 181 bin takipçisi bulunan Chloe, pozlarıyla olay olmaya devam ediyor.
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